लॉटरी सिस्टम का फैसला तुरंत वापस ले सरकार : भारद्वाज

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उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन वर्तमान सरकार इसे दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार को बेहतर और स्थायी संसाधन तलाशने चाहिए।निफ्ट कांगड़ा में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद ने कहा कि लॉटरी से राजस्व जुटाना सामाजिक रूप से उचित नहीं है। इससे पहले उन्होंने खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम देखा।युवाओं ने खेल, देश के प्रति जिम्मेदारी और नशे के खिलाफ सुझाव रखे। सांसद ने कहा कि युवाओं की बात संसद में उठाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रंजू रस्तोगी, जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा, बबीता संधू, सीमा चौधरी, देवेंद्र कोहली और सुधा त्रिवेदी सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद