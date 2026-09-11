Kangra News: वन अधिकार के दावे एक साल से लंबित, आंदोलन की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 11 Sep 2026 03:54 AM IST
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पालमपुर (कांगड़ा)। जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चा पालमपुर ने वन अधिकार कमेटियों और दावेदारों के साथ बैठक की। इसमें 24 वन अधिकार कमेटियों के सदस्य और दावेदार शामिल हुए।
सदस्यों ने कहा कि जनजातीय विकास विभाग के बार-बार निर्देश के बावजूद एसडीएलसी और डीएलसी के नाम नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है।
बैठक में बताया गया कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत दाखिल दावे करीब एक साल से एसडीएलसी और डीएलसी में लंबित हैं। बैठक के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
मोर्चा ने चेतावनी दी कि मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में मोर्चा अध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष संजय राठौर, सचिव जोगिंद्र सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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सदस्यों ने कहा कि जनजातीय विकास विभाग के बार-बार निर्देश के बावजूद एसडीएलसी और डीएलसी के नाम नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है।
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बैठक में बताया गया कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत दाखिल दावे करीब एक साल से एसडीएलसी और डीएलसी में लंबित हैं। बैठक के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
मोर्चा ने चेतावनी दी कि मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में मोर्चा अध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष संजय राठौर, सचिव जोगिंद्र सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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