Kangra News: वन अधिकार के दावे एक साल से लंबित, आंदोलन की चेतावनी

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सदस्यों ने कहा कि जनजातीय विकास विभाग के बार-बार निर्देश के बावजूद एसडीएलसी और डीएलसी के नाम नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है।बैठक में बताया गया कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत दाखिल दावे करीब एक साल से एसडीएलसी और डीएलसी में लंबित हैं। बैठक के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।मोर्चा ने चेतावनी दी कि मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में मोर्चा अध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष संजय राठौर, सचिव जोगिंद्र सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद