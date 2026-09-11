Kangra News: वन भूमि के पेच में अटका इंद्रूनाग साइट का विकास

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पर्यटन विभाग ने वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग से जमीन का ततीमा मांगा है। ततीमा मिलने के बाद एफसीए क्लीयरेंस के लिए मामला आगे भेजा जाएगा।बरसात के दौरान टेकऑफ प्वाइंट को नुकसान पहुंचा है और मरम्मत की जरूरत बढ़ गई है। पर्यटन विभाग की टीम साइट का निरीक्षण भी कर चुकी है।उधर, पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि वन भूमि का निरीक्षण कर लिया गया है। राजस्व विभाग से ततीमा मांगा गया है। इसके उपलब्ध होने के बाद एफसीए क्लीयरेंस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।