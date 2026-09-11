Kangra News: घर आने के लिए बुक की फ्लाइट, नहीं लौट सके दलजीत

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दलजीत ने मंगलवार रात करीब 12 बजे पत्नी निधि और बेटे से फोन पर बात की थी। दो साल बाद 3 नवंबर को घर आने के लिए उन्होंने फ्लाइट भी बुक कर ली थी।परिवार उनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दलजीत निजी कंपनी में कार्यरत थे और करीब एक दशक से दक्षिण अफ्रीका में सेवाएं दे रहे थे।दक्षिण अफ्रीका में ही कार्यरत स्थानीय युवक सोनू ने घटना की जानकारी पंचायत उपप्रधान बलबीर खाबला को दी। उपप्रधान ने परिवार को इसकी सूचना दी। इसके बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई।परिवार अभी पांच माह पहले हुए दलजीत की माता के निधन के दुख से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि अब एक और दुख ने परिवार को झकझोर दिया है। दलजीत तीन भाइयों में सबसे छोटे थे।आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दलजीत का पार्थिव शरीर शनिवार तक गांव पहुंचने की उम्मीद है।