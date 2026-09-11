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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Interviews for 150 Machine Operator Trainee posts will begin on the 15th.

Kangra News: मशीन ऑपरेटर ट्रेनी के 150 पदों को 15 से शुरू होंगे साक्षात्कार

Fri, 11 Sep 2026 04:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 11 Sep 2026 04:03 AM IST
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Interviews for 150 Machine Operator Trainee posts will begin on the 15th.
धर्मशाला। वर्धमान यार्नज एंड थ्रेड्स लिमिटेड लुधियाना में पुरुषों और महिलाओं के लिए मशीन ऑपरेटर ट्रेनी के 150 पद भरे जाने हैं, जिसके लिए साक्षात्कार 15 सितंबर को उप रोजगार कार्यालय पालमपुर में होंगे।
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इसके बाद साक्षात्कार 16 सितंबर को नगरोटा बगवां, 18 सितंबर को कांगड़ा और 19 सितंबर को देहरा में पूर्वाह्न 11 बजे से लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी कांगड़ा अक्षय कुमार ने बताया कि 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 13483 से 15483 रुपये प्रति माह वेतन और अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार दी जाएंगी।
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इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, हिमाचली प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, बायोडाटा की काॅपी और अनुभव प्रमाणपत्र साथ लेकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। संवाद
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