Kangra News: मशीन ऑपरेटर ट्रेनी के 150 पदों को 15 से शुरू होंगे साक्षात्कार

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इसके बाद साक्षात्कार 16 सितंबर को नगरोटा बगवां, 18 सितंबर को कांगड़ा और 19 सितंबर को देहरा में पूर्वाह्न 11 बजे से लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी कांगड़ा अक्षय कुमार ने बताया कि 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 13483 से 15483 रुपये प्रति माह वेतन और अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमानुसार दी जाएंगी।इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, हिमाचली प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, बायोडाटा की काॅपी और अनुभव प्रमाणपत्र साथ लेकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। संवाद