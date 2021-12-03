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Kangra News: फुटबॉल टीम के ट्रायल आज से

Wed, 04 Nov 2026 02:03 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:03 AM IST
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Football team trials begin today
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सीनियर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए कांगड़ा जिले की टीम के ट्रायल चार और पांच नवंबर को धर्मशाला में होंगे। जिला फुटबॉल एसोसिएशन (डीएफए) कांगड़ा इसका आयोजन कर रही है। ट्रायल धर्मशाला कॉलेज मैदान में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगे। इच्छुक खिलाड़ियों को 300 रुपये ट्रायल शुल्क देना होगा। चयनित टीम 14 से 17 नवंबर तक मंडी के पड्डल मैदान में होने वाली सीनियर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेगी। प्रतियोगिता में प्रदेश भर की टीमें खिताब के लिए उतरेंगी। ब्यूरो
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