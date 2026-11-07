Kangra News: घियोरी सहकारी सभा के प्रबंधक कमेटी के चुनाव दो जनवरी को

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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। द घियोरी कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित डाकघर घियोरी की प्रबंधक कमेटी के चुनाव दो जनवरी 2027 को आयोजित किए जाएंगे। सभा की ओर से चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत और आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया गया है।तय कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सदस्य 17 नवंबर से सात दिसंबर तक इस सूची का अवलोकन कर सकेंगे। सूची पर आपत्तियां आठ से 10 दिसंबर तक दर्ज करवाई जा सकेंगी। इनका निपटारा और सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। इसके उपरांत 12 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।नामांकन प्रक्रिया के तहत 17 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इनकी जांच 18 दिसंबर को होगी और उसी दिन शाम 4:30 बजे पात्र प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों पर आपत्तियां 19 दिसंबर को दर्ज होंगी तथा 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। 22 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन दोपहर 3:30 बजे चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे।मतदान 2 जनवरी 2027 को सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा। मतदान प्रक्रिया समाप्त होते ही मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यह जानकारी सभा के सचिव कुशल सिंह ने दी है।16 नवंबर: प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन12 दिसंबर: अंतिम मतदाता सूची जारी17 दिसंबर: नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि22 दिसंबर: नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन2 जनवरी: मतदान और मतगणना