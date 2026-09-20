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वित्तीय मामले लंबित होने से कर्मचारियों-पेंशनरों में असंतोष : परमार

Sun, 20 Sep 2026 01:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:58 AM IST
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Dissatisfaction among employees and pensioners due to pending financial matters: Parmar
पालमपुर (कांगड़ा)। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनर वर्ग आज अपने ही हक के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार लगातार बड़े-बड़े दावे करती रहती है, लेकिन धरातल पर स्थिति यह है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय मामलों को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है।
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कर्मचारी और पेंशनर कोई सरकार पर एहसान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उन्होंने वर्षों तक प्रदेश की सेवा की है और अपने संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के अनुरूप मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह स्पष्ट समयबद्ध नीति के साथ बताए कि लंबित भत्तों का भुगतान कब और किस प्रकार किया जाएगा। संवाद
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