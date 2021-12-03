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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Dispute during tent pitching in Gathutar; youth assaulted

Kangra News: गठूतर में टेंट लगाने के दौरान विवाद, युवक से मारपीट

Wed, 04 Nov 2026 12:06 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:06 AM IST
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Dispute during tent pitching in Gathutar; youth assaulted
गुलेर (कांगड़ा)। पुलिस थाना हरिपुर के तहत गठूतर में टेंट लगाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने पहले युवक के साथ गाली-गलौज की और विरोध करने पर किसी वस्तु से उसके मुंह पर वार कर दिया। इससे उसकी बाईं आंख के नीचे कट लग गया। इसके बाद घर लौटते समय उसका रास्ता रोककर हाथ-मुक्कों से भी मारपीट की गई।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गठूतर निवासी मुकेश कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई है कि एक नवंबर को वह रक्षपाल निवासी गठूतर के घर खाना खाने गया था। वहां जलरियां निवासी माशू टेंट लगाने का काम कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान माशू ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। मुकेश की शिकायत पर हरिपुर पुलिस ने आरोपी माशू निवासी जलरियां के खिलाफ अभियोग संख्या 87/26 दर्ज किया है। पुलिस ने दो नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 115(2) और 352 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह ने मामले की पुष्टि की है।
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