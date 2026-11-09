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Kangra News: कोतवाली बाजार में गेट से टकराई कार, चालक पर प्राथमिकी

Mon, 09 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:55 PM IST
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Car crashes into gate at Kotwali Bazaar; FIR registered against driver
धर्मशाला। कोतवाली बाजार में एक रेस्तरां के पास कार दुकानों के बीच बने गेट से टकरा गई। हादसे में गेट क्षतिग्रस्त हो गया और कार को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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एसपी कांगड़ा कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, घटना 8 नवंबर की है। कार चालक अंकुश ठाकुर निवासी करोती, डाकघर किलाड़, तहसील पांगी, जिला चंबा ने वाहन से दुकानों के बीच बने गेट को टक्कर मार दी।
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पुलिस ने चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 125(ए) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।संवाद
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