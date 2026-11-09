Kangra News: समलोटी में बनेर खड्ड के पुल पर स्लैब रखने का काम शुरू

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परियोजना का लगभग 40 फीसदी काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य को गति देने के लिए निर्माण गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। फोरलेन बनने से ठानपुरी, समलोटी और परौर सहित आसपास के क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। इस मार्ग पर चार अंडरपास और पांच छोटे-बड़े पुल बनाए जा रहे हैं।ठानपुरी से परौर फोरलेन पर 816 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है। इसके बनने के बाद वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। -उमाकांत मीणा, परियोजना प्रबंधक, एनएचएआई