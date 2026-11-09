Kangra News: कुट्टा गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारु करने की मांग

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जसूर (कांगड़ा)। विधानसभा क्षेत्र नूरपुर की पंचायत बरंडा के कुट्टा गांव में चार दिन से पेयजल आपूर्ति ठप है। इससे करीब 10 परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गांव में शादी समारोह होने के कारण प्रभावित परिवारों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीण गोविंद, अनिल सहित चार-पांच अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर शिकायत दर्ज करवाकर समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। ग्रामीणों के अनुसार, हेल्पलाइन से शिकायत के संबंध में जानकारी लेने के लिए फोन आया तो उन्हें बताया गया कि जल शक्ति विभाग के मुताबिक उनके क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारु है।इसके बाद ग्रामीणों ने यह मामला अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के निदेशक राजेश सिंह पठानिया के ध्यान में लाया। उन्होंने नूरपुर स्थित जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर पेयजल आपूर्ति बाधित होने का कारण जानने और समस्या का जल्द समाधान करने का आग्रह किया।इस संबंध में विभाग के जेई योगराज ने कहा कि पेयजल आपूर्ति से जुड़े बिजली के तार चोरी होने के कारण सप्लाई बाधित हुई है। जल्द समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। संवाद