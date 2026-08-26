Kangra News: खुशीनगर में जर्जर सड़क बनी परेशानी, हादसे का डर

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इससे यातायात प्रभावित होने के साथ हादसों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों सरूप सिंह, युद्धवीर सिंह, चमन लाल, रिंकू, त्रिलोक चंद, जीवन कुमार और पिरथी सिंह ने बताया कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बारिश में सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। दोपहिया चालकों, पैदल राहगीरों और स्कूली विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी होती है।साफ मौसम में धूल और बिखरी बजरी से भी दिक्कत बढ़ जाती है। लोगों ने एनएचएआई और प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क की खस्ताहाल के कारण हादसे का खतरा बना हुआ है। एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने कहा कि सड़क जल्द ठीक करवाने के लिए एनएचएआई के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।