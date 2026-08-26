फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Dilapidated road in Kushinagar causes trouble; fear of accidents.

Kangra News: खुशीनगर में जर्जर सड़क बनी परेशानी, हादसे का डर

Wed, 26 Aug 2026 02:02 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 26 Aug 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Dilapidated road in Kushinagar causes trouble; fear of accidents.
पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे पर खुशीनगर के पास सड़क पर पड़े गढ्ढे (संवाद) - फोटो : Archive
नूरपुर (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे पर नूरपुर के खुशीनगर में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन डिपो से पेट्रोल पंप तक सड़क की जर्जर हालत राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी बनी हुई है। फोरलेन बाईपास के निर्माण कार्य के चलते सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी बजरी बिखरी है।
विज्ञापन

इससे यातायात प्रभावित होने के साथ हादसों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों सरूप सिंह, युद्धवीर सिंह, चमन लाल, रिंकू, त्रिलोक चंद, जीवन कुमार और पिरथी सिंह ने बताया कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है। बारिश में सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। दोपहिया चालकों, पैदल राहगीरों और स्कूली विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी होती है।
विज्ञापन

साफ मौसम में धूल और बिखरी बजरी से भी दिक्कत बढ़ जाती है। लोगों ने एनएचएआई और प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क की खस्ताहाल के कारण हादसे का खतरा बना हुआ है। एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने कहा कि सड़क जल्द ठीक करवाने के लिए एनएचएआई के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed