Kangra News: नकदी, गहने और बर्तनों के साथ बहू लापता, सास ने दर्ज करवाई शिकायत

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शिकायतकर्ता महिला के अनुसार उनकी बहू 27 सितंबर को अचानक घर से गायब हो गई। परिजनों ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला के लापता होने के साथ ही घर से करीब 30 हजार रुपये की नकदी, लगभग 30 ग्राम सोना और 200 ग्राम चांदी के आभूषण भी गायब हैं। इसके अलावा वह रसोई घर से बर्तन भी अपने साथ ले गई है।पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर संभावित ठिकानों पर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और तथ्यों की पड़ताल के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मामले की पुष्टि डीएसपी संजय शर्मा ने की है।