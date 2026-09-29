जम्मू-कश्मीर को जल्द मिले पूर्ण राज्य का दर्जा : शांता कुमार

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शांता कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रस्ताव पर लंबी बहस हुई। भाजपा को छोड़कर अन्य दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 भारत की एकता के लिए कलंक मानी जाती थी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में इसे समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ।उन्होंने कहा कि 1953 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्याग्रह किया और आठ महीने जेल में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष प्रयास कर धारा 370 समाप्त की। शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कई बार भारत के पक्ष में विचार रख चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही कश्मीर में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर इसकी घोषणा करने का सुझाव दिया।