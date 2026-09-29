Kangra News: भदरोया में 8.66 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार, स्कूटी जब्त

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना डमटाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसटीएफ के अनुसार 28 सितंबर को टीम ने भदरोया स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला के समीप संपर्क मार्ग पर नाकाबंदी की थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे युवक को संदेह के आधार पर तलाशी के लिए रोका गया।तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8.66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया। एसटीएफ उत्तरी क्षेत्र कांगड़ा की एएसपी रेणु शर्मा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना डमटाल में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस बात की गहन तफ्तीश कर रही है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और क्षेत्र में किसे पहुंचाई जानी थी। इसके साथ ही आरोपी के संपर्कों और आपूर्ति तंत्र से जुड़े अन्य लोगों की कड़ियां खंगाली जा रही हैं ताकि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके।