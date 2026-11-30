विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक सुधीर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि संडेज ऑन साइकिल जैसी पहलें युवाओं में खेलों और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ा रही हैं। भारत आगामी राष्ट्रमंडल खेलों और वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देश में खेल संस्कृति को मजबूत करना और युवाओं को खेलों से जोड़ना बेहद जरूरी है।17 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस अभियान के 100वें संस्करण के अवसर पर देशभर के 600 से अधिक जिलों में साइकिल रैलियां आयोजित की गईं। इनमें 1.5 लाख से अधिक माय भारत स्वयंसेवियों ने हिस्सा लिया। अभियान के अब तक के आयोजनों में लगभग 40 लाख लोगों की भागीदारी दर्ज की गई है। धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में नाबार्ड के डीडीएम हिमांशु पांडे और विजय कुमार बोध सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।