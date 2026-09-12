Kangra News: जल्द बनाएं डिजिटल आईडी, रुक सकते हैं लाभ

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ये किसान पहले से योजना में पंजीकृत हैं और इन्हें एक-दो किस्तें भी मिल चुकी हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कराए गए डिजिटल सर्वे के बाद इन किसानों को आईडी बनवाने के निर्देश दिए गए थे। कृषि विषय विशेषज्ञ डॉ. रेनू शर्मा ने बताया कि अब तक किसानों को बीज, खाद, मृदा परीक्षण, औजार और कृषि उपकरण बिना आईडी के रियायती दरों पर मिल रहे थे, लेकिन भविष्य में ये सभी सुविधाएं केवल डिजिटल आईडी के आधार पर ही मिलेंगी। विज्ञापन

पंजीकृत किसान नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड और जमीन का पर्चा (जमाबंदी) अपलोड करवाकर आसानी से डिजिटल आईडी बनवा सकते हैं। संवाद

ये किसान पहले से योजना में पंजीकृत हैं और इन्हें एक-दो किस्तें भी मिल चुकी हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कराए गए डिजिटल सर्वे के बाद इन किसानों को आईडी बनवाने के निर्देश दिए गए थे। कृषि विषय विशेषज्ञ डॉ. रेनू शर्मा ने बताया कि अब तक किसानों को बीज, खाद, मृदा परीक्षण, औजार और कृषि उपकरण बिना आईडी के रियायती दरों पर मिल रहे थे, लेकिन भविष्य में ये सभी सुविधाएं केवल डिजिटल आईडी के आधार पर ही मिलेंगी।पंजीकृत किसान नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड और जमीन का पर्चा (जमाबंदी) अपलोड करवाकर आसानी से डिजिटल आईडी बनवा सकते हैं। संवाद

बैजनाथ (कांगड़ा)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत किसान जल्द डिजिटल आईडी बनवा लें अन्यथा उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार की कृषि योजनाओं और अनुदान का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है। कृषि विभाग ने विकास खंड बैजनाथ के तहत बैजनाथ, मुल्थान और चढ़ियार तहसीलों के करीब 4,500 ऐसे किसानों की सूची जारी की है जिन्होंने अभी तक डिजिटल आईडी नहीं बनवाई है।