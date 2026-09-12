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ज्वालामुखी: बिजली की मुख्य लाइन में भड़की आग, तेज धमाके के साथ निकलने लगीं चिंगारियां
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वीडियो: रामपुर के फांचा कंडा में भारी भूस्खलन, 50 पेड़ भरभराकर कर गिरे
Anshika
अंशिका गुप्ता
Credit: Amar ujala

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