Kangra News: सिटी में आज खास

मेजर गेम्स-इंदौरा स्कूल में जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र वर्ग की मेजर गेम्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।स्वास्थ्यनिशुल्क शिविर-जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला और कोसरी में आयुर्वेद दिवस पर सुबह 10 बजे से निशुल्क चिकित्सा शिविर होंगे।जनसमस्याएंशिकायत निवारण-सुलह के विधायक विपिन परमार अपने ननाओं स्थित कार्यालय में सुबह 10 बजे से लोगों की समस्याएं सुनेंगे।रोजगारसाक्षात्कार-उप रोजगार कार्यालय नगरोटा बगवां में निजी कंपनी सर्विस स्टूवर्ड और किचन हेल्पर पदों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से साक्षात्कार लेगीकाम की बातबसों पर प्रतिबंध-बीड़ चौक से लैंडिंग साइट तक सुबह 7 से 11 बजे तक वोल्वो व मल्टी-एक्सल बसों की आवाजाही सीमित और प्रतिबंधित रहेगी। एंबुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।सड़क बंद-बनखंडी-बासा वाया मेहवा गार्ड हट सड़क स्तरोन्नयन कार्य के चलते 21 अक्तूबर तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी। क्षेत्रवासी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर बनखंडी-हरिपुर सड़क का इस्तेमाल करें।