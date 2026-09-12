Kangra News: दाहव की अंकिता ने जेआरएफ-नेट किया उत्तीर्ण

राजा का तालाब (कांगड़ा)। उपतहसील राजा का तालाब के गांव दाहव की होनहार छात्रा अंकिता ने जॉइंट सीएसआईआर-यूजीसी जेआरएफ नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा भी पास कर चुकी हैं। अंकिता के पिता सुग्रीव सिंह हिमाचल पुलिस में सेवारत हैं और भाई भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। पुलिस व सेना की पृष्ठभूमि वाले परिवार से संबंध रखने वाली अंकिता ने कड़ी मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। पिता सुग्रीव सिंह, परिजनों और क्षेत्रवासियों ने अंकिता की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संवाद

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