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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   A colony will be built on 130 kanals in Jwalamukhi Bhati area.

Kangra News: ज्वालामुखी के भाटी में 130 कनाल पर बनेगी कॉलोनी

Tue, 03 Nov 2026 01:42 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 03 Nov 2026 01:42 AM IST
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A colony will be built on 130 kanals in Jwalamukhi Bhati area.
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) ज्वालामुखी क्षेत्र के भाटी में नई आवासीय कॉलोनी विकसित करेगा। यह कॉलोनी 130 कनाल भूमि पर बसाई जाएगी।
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परियोजना की प्रारंभिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। जमीन पर डायवर्जन और बाउंड्री वॉल लगाने का काम तेजी से चल रहा है। सभी जरूरी विकास कार्य पूरे होने के बाद यहां आवासीय प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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इस परियोजना के विकसित होने से ज्वालामुखी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुनियोजित कॉलोनी में घर बनाने का विकल्प मिलेगा। साथ ही निजी स्तर पर होने वाले अनियोजित निर्माण पर भी रोक लगेगी।
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कॉलोनी में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
भाटी में बनने वाली इस नई आवासीय कॉलोनी में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का खाका खींचा गया है। हिमुडा आंतरिक सड़कों, भूमिगत बिजली लाइन, नियमित पेयजल और आधुनिक सीवरेज नेटवर्क का ढांचा तैयार करेगा। जमीन की बाउंड्री वॉल का काम पूरा होते ही आधारभूत ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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ज्वालामुखी के भाटी में 130 कनाल भूमि पर कॉलोनी का कार्य किया जा रहा है। यहां पर बाउंड्री वॉल लगाने का कार्य चला हुआ है। अन्य सुविधाएं पूरी होते ही इसे आवंटित किया जाएगा। -एसके नेगी, एसई, हिमुडा
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