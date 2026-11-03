Kangra News: ज्वालामुखी के भाटी में 130 कनाल पर बनेगी कॉलोनी

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परियोजना की प्रारंभिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। जमीन पर डायवर्जन और बाउंड्री वॉल लगाने का काम तेजी से चल रहा है। सभी जरूरी विकास कार्य पूरे होने के बाद यहां आवासीय प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।इस परियोजना के विकसित होने से ज्वालामुखी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुनियोजित कॉलोनी में घर बनाने का विकल्प मिलेगा। साथ ही निजी स्तर पर होने वाले अनियोजित निर्माण पर भी रोक लगेगी।कॉलोनी में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएंभाटी में बनने वाली इस नई आवासीय कॉलोनी में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का खाका खींचा गया है। हिमुडा आंतरिक सड़कों, भूमिगत बिजली लाइन, नियमित पेयजल और आधुनिक सीवरेज नेटवर्क का ढांचा तैयार करेगा। जमीन की बाउंड्री वॉल का काम पूरा होते ही आधारभूत ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।ज्वालामुखी के भाटी में 130 कनाल भूमि पर कॉलोनी का कार्य किया जा रहा है। यहां पर बाउंड्री वॉल लगाने का कार्य चला हुआ है। अन्य सुविधाएं पूरी होते ही इसे आवंटित किया जाएगा। -एसके नेगी, एसई, हिमुडा