Kangra News: दिवाली पर धर्मशाला मंडल से चलेंगी 87 विशेष बसें

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निगम ने संभावित भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की है। योजना के तहत शुक्रवार को दिल्ली के लिए 11, चंडीगढ़ के लिए 23, बद्दी के लिए सात और शिमला के लिए दो बसें चलेंगी। शनिवार को दिल्ली के लिए 12, चंडीगढ़ के लिए 22, बद्दी के लिए सात और शिमला के लिए तीन विशेष बसों का संचालन होगा।इन डिपो से मिलेंगी बसेंवीरवार को दिल्ली रूट पर धर्मशाला से दो, नगरोटा बगवां और पालमपुर से तीन-तीन, बैजनाथ से दो व जोगिंद्रनगर से एक बस चलेगी। चंडीगढ़ के लिए धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ और नगरोटा बगवां से पांच-पांच, चंबा से एक और पठानकोट से दो बसें चलेंगी। शनिवार को दिल्ली के लिए धर्मशाला, नगरोटा बगवां और पालमपुर से तीन-तीन, बैजनाथ से दो और जोगिंद्रनगर से एक बस उपलब्ध रहेगी। चंडीगढ़ रूट पर धर्मशाला से चार, नगरोटा बगवां, पालमपुर और बैजनाथ से पांच-पांच तथा चंबा और पठानकोट से क्रमशः एक और दो बसें चलेंगी।पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर जारीविशेष बसों की जानकारी के लिए यात्री संबंधित डिपो के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।चंबा : 01899-222210पठानकोट : 0186-2220088धर्मशाला : 01892-227059नगरोटा बगवां : 01892-294294पालमपुर : 01894-230250बैजनाथ : 01894-263053जोगिंद्रनगर : 01908-222061इसके अलावा मंडलीय प्रबंधक के मोबाइल नंबर 94181-05655 पर भी जानकारी ली जा सकती है।त्योहार पर यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए विशेष बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि घर लौटने वाले लोगों को परिवहन सुविधा मिल सके। -पंकज चड्ढा, मंडलीय प्रबंधक, एचआरटीसी मंडल धर्मशाला