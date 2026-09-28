राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- मुख्यमंत्री को तलाशनी पड़ रही सुरक्षित सीट, पंचायत चुनाव के बाद दिल्ली की दौड़

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव टालने के लिए प्रदेश सरकार अदालत तक गई, जबकि भाजपा सरकार ने कोविड काल में भी चुनाव करवाए थे। जयराम के अनुसार पंचायत चुनाव में करीब 70 प्रतिशत प्रतिनिधि भाजपा समर्थित चुने गए। जिला परिषद के 11 में से 10 अध्यक्ष भाजपा के बने और चार नगर निगमों में से तीन में भाजपा के मेयर चुने गए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में खोले गए करीब 2,500 संस्थान बंद किए गए तथा महिलाओं और युवाओं से किए वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने सरकार पर चार वर्षों में एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने का भी आरोप लगाया। समारोह में सांसद सुरेश कश्यप, विधायक सुखराम चौधरी, पच्छाद विधायक रीना कश्यप, पूर्व विधायक बलदेव तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज गुप्ता समेत अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।