हिमाचल विश्वविद्यालय: स्नातक कोर्सों की संशोधित डेटशीट जारी, 28 अक्तूबर से शुरू होंगी परीक्षाएं

बीएफए और बीपीए प्रथम सेमेस्टर की अस्थायी डेटशीट

विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत बीएफए और बीपीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का अस्थायी कार्यक्रम भी जारी किया है। इसमें कथक नृत्य की मूल अवधारणाएं, कला की सराहना, भारतीय शास्त्रीय संगीत, अंग्रेजी और हिंदी सहित विभिन्न विषय शामिल हैं। कुछ प्रश्नपत्र सुबह नौ से साढ़े दस बजे और कुछ सुबह नौ से 11 बजे तक होंगे। कुछ विषयों की परीक्षाएं 11 नवंबर को शाम की पाली में निर्धारित हैं। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और निदेशकों को अस्थायी डेटशीट सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। प्रश्नपत्रों की तारीख या समय में टकराव होने पर निर्धारित समयसीमा में परीक्षा नियंत्रक को सूचित करना होगा।