हिमाचल: बारह साल की सर्विस में कर्मचारी का 11 बार तबादला, हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया रिकॉर्ड

इसके अलावा 16 सितंबर को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भुगतान में हुई देरी का कारण बताने को भी कहा गया था। आरोप है कि इन दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया। शिक्षा निदेशालय ने इसे केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि न्यायालय और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना माना है। विभाग का कहना है कि किसी भी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी विद्यालय के शैक्षणिक कार्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि सरकारी और न्यायिक आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना भी उसके दायित्वों में शामिल है। ऐसे में आदेशों की अनदेखी को गंभीर कदाचार के रूप में देखा जा रहा है। निदेशालय की ओर से जारी नोटिस में प्रधानाचार्य को शुक्रवार सुबह 10 बजे शिक्षा निदेशक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि विभागीय आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

