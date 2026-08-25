हिमाचल प्रदेश: सड़कें बनीं, राजस्व एंट्री भूले अधिकारी; कोर्ट पहुंचे एक हजार मामले

ऐसे में परियोजना का अंतिम स्वरूप, निर्माण का दायरा और कार्य शुरू होने की समयसीमा डीपीआर तैयार और स्वीकृत होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। परौर-पधर फोरलेन परियोजना को मध्य हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बनने से कांगड़ा और मंडी के बीच यातायात सुगम होगा। पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं, चक्की से परौर तक प्रस्तावित फोरलेन परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना का निर्माण पांच पैकेजों में किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से एक पैकेज का निर्माण कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जबकि तीन पैकेजों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष एक पैकेज के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य जारी है। चक्की-परौर फोरलेन परियोजना से अब तक 5,734 परिवार अथवा व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। इन्हें मुआवजा देने के लिए प्राधिकरण से बात की जाएगी।