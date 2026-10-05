हिमाचल प्रदेश: जॉब ट्रेनी डॉक्टर कर सकेंगे पीजी, बॉन्ड की अवधि और राशि बढ़ाएगी सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को स्नातकोत्तर (पीजी) करने की अनुमति देगी। सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने के इच्छुक चिकित्सकों भी अनुमति मिल सकेगी। इसके बदले चिकित्सकों के बॉन्ड की अवधि और राशि बढ़ाई जाएगी, जिससे पीजी या सुपर स्पेशियलिटी कोर्स पूरा करने के बाद डॉक्टर हिमाचल लौटकर सेवाएं दें। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। डायग्नॉस्टिक सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।

विज्ञापन





उन्होंने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों में होने वाली एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जांच से संबंधित डाटा को 20 अक्तूबर तक एंड-टू-एंड डिजिटल करने के निर्देश दिए। इसके लिए सरकार पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों को नर्सों और तकनीशियनों की विभागवार आवश्यकता की जानकारी देने को कहा गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने बैठक में प्रदेश में चल रही स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है।