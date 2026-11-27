हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सरसा खड्ड के केंदूवाल क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम से उलझने और जब्त ट्रैक्टर छुड़ाने का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने सात युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस का रास्ता रोककर कर्मियों को धमकियां भी दीं। हालांकि, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी को नोटिस देकर रिहा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सरसा खड्ड के केंदूवाल में शुक्रवार रात करीब दो बजे अवैध खनन की गुप्त सूचना मिली थी।

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