नई नीति में होंगे ये प्रावधान

विभागों की टिप्पणियां मिल चुकी हैं, जबकि अन्य के जवाब का इंतजार है। उन्होंने बताया कि सरिया बनाने वाली छोटी इकाई भी 15 से 20 मेगावाट बिजली की खपत करती है। इतनी बिजली से कई छोटी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं, जो अधिक लोगों को रोजगार देने के साथ सरकार का राजस्व भी बढ़ा सकती हैं। इसी तरह प्रदेश में पहले से दो एथेनॉल प्लांट स्थापित हैं। इनमें बड़े पैमाने पर भूजल का इस्तेमाल होता है, जिससे जलस्तर पर दबाव पड़ने की आशंका है। उद्योग मंत्री के अनुसार सरकार बड़े निवेशक समूहों से वन-टू-वन बातचीत कर निवेश आकर्षित करेगी। पिछली इन्वेस्टर मीट में 1.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे, लेकिन वास्तविक निवेश करीब 27 हजार करोड़ रुपये ही आया। नई नीति में कंपनियों की निवेश क्षमता, टर्नओवर, रोजगार, राजस्व और टैक्स के आधार पर प्रस्तावों का आकलन किया जाएगा।