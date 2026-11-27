कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने नए जिले बनाने की मांग पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने से प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा और विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधन कम होंगे। उनका मानना है कि वर्तमान में सड़क नेटवर्क और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के कारण जिलों का पुनर्गठन उतना जरूरी नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने के राजनीतिक और प्रशासनिक नुकसान भी अधिक हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में मंत्री यादविंद्र गोमा, विक्रमादित्य सिंह और विधायक रघुवीर सिंह बाली नए जिले बनाने से असहमति दर्ज कर चुके हैं, जबकि विधायक आशीष बुटेल और भवानी सिंह पठानिया इसके पक्ष में हैं। सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए आयोग बनाया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में चंद्र कुमार ने कहा कि जनगणना के बीच जिलों के गठन की बात की जाती है तो इसके लिए जरूरी आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे।

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