नए जिले बनाने का मामला: पक्ष में नहीं मंत्री चंद्र कुमार, बोले- खर्च बढ़ेगा, विकास कार्य होंगे प्रभावित
पूर्व में मंत्री यादविंद्र गोमा, विक्रमादित्य सिंह और विधायक रघुवीर सिंह बाली नए जिले बनाने से असहमति दर्ज कर चुके हैं। अब चंद्र कुमार ने भी इसके पक्ष में नहीं। जबकि विधायक आशीष बुटेल और भवानी सिंह पठानिया इसके पक्ष में हैं।
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कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने नए जिले बनाने की मांग पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने से प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा और विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधन कम होंगे। उनका मानना है कि वर्तमान में सड़क नेटवर्क और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के कारण जिलों का पुनर्गठन उतना जरूरी नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने के राजनीतिक और प्रशासनिक नुकसान भी अधिक हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में मंत्री यादविंद्र गोमा, विक्रमादित्य सिंह और विधायक रघुवीर सिंह बाली नए जिले बनाने से असहमति दर्ज कर चुके हैं, जबकि विधायक आशीष बुटेल और भवानी सिंह पठानिया इसके पक्ष में हैं। सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए आयोग बनाया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में चंद्र कुमार ने कहा कि जनगणना के बीच जिलों के गठन की बात की जाती है तो इसके लिए जरूरी आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे।
गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए: मंत्री
यदि जनसंख्या को आधार बनाकर नए जिले बनाने हैं तो इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। समिति जो रिपोर्ट देगी, सरकार उसका अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नए जिले बनाने के पक्ष में हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं। कांगड़ा जिले का उदाहरण देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यहां विधानसभा की कई सीटें हैं। कांगड़ा की राजनीतिक भूमिका प्रदेश की सत्ता तय करने में अहम रहती है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से नए जिलों के गठन के पक्ष में नहीं हैं। पहले कांगड़ा में कुल्लू और लाहौल-स्पीति के क्षेत्र भी शामिल थे। उस समय धर्मशाला मुख्यालय पहुंचने के लिए एक दिन रुकना पड़ता था, लेकिन अब सड़क सुविधा बेहतर होने से एक घंटे में धर्मशाला पहुंचा जा सकता है।
2011 की जनगणना के आधार पर मिले 33 फीसदी आरक्षण
तहसील, एसडीएम और बीडीओ कार्यालय पहले से मौजूद हैं। ऐसे में अलग उपायुक्त कार्यालय स्थापित करने से प्रशासनिक खर्च ही बढ़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि नया उपायुक्त बैठाने से आखिर क्या अतिरिक्त काम होगा। महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भी चंद्र कुमार ने अपनी राय रखी। कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती रही है और अब उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।