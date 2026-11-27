हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) पद से हटाए गए छह विधायकों के 80,22,973 रुपये के दंडात्मक किराये को नियमित करने के सरकार के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान और विधायकों को दी गई राहत पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के आकलन के अनुसार 31 जुलाई, 2026 तक इन छह विधायकों पर दंडात्मक किराये के रूप में 80,22,973 रुपये की देनदारी बनती है। नियमानुसार इनसे 52,938 रुपये से लेकर 91,944 रुपये प्रतिमाह तक दंडात्मक किराया वसूला जाना था, लेकिन 12 अगस्त, 2026 के पत्र के अनुसार सरकार ने इनसे मात्र 1,600 रुपये प्रतिमाह की सामान्य लाइसेंस फीस ही वसूली। इस तरह बड़ी रकम की वसूली टाल दी गई। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि जब इन विधायकों के सरकारी आवासों में रहने की पात्रता को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन था, उसी दौरान चार मई, 2026 को यह मामला कैबिनेट के समक्ष रखा गया और सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान को नियमित कर दिया गया।

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