हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मेसर्स रिखी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को आदेश की तारीख से डेढ़ साल के भीतर रिसॉर्ट का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कंपनी इस अवधि में काम पूरा करने में विफल रहती है तो विवादित संपत्ति स्वतः ही प्रदेश सरकार में निहित हो जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने फाइनेंशियल कमिश्नर (अपील) के 2 अप्रैल 2026 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कंडाघाट स्थित इस जमीन को सरकार में निहित करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि जमीन तभी सरकार में निहित की जा सकती है जब अनुमति धारक ने जानबूझकर लापरवाही की हो या काम करने से इन्कार किया हो। राज्य सरकार ने 24 जनवरी 1994 को हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के तहत कंपनी को कंडाघाट के सकोरी गांव में 05-10 बीघा जमीन होटल व रिसॉर्ट बनाने के लिए खरीदने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि 1994 के अनुमति पत्र में दो साल के भीतर जमीन का उपयोग शुरू करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी और आवेदक केवल अनुमति पत्र की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। वर्ष 2009 में जिला कलेक्टर सोलन ने तय अवधि में निर्माण शुरू न होने का हवाला देकर जमीन सरकार में निहित करने की कार्यवाही शुरू की थी, जिसे राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद 25 जुलाई 2014 को बंद कर दिया गया। मंडलायुक्त शिमला ने भी 29 अगस्त 2017 को सरकार की अपील खारिज कर दी थी, लेकिन फाइनेंशियल कमिश्नर ने 2 अप्रैल 2026 को निचली दोनों अदालतों के फैसले पलट दिए। राजस्व एजेंसी की जांच में साबित हुआ कि कंपनी ने दो साल में ही 350 से 400 मीटर सड़क, शेड और पिलर की नींव डाल दी थी। कोर्ट ने माना कि रिसॉर्ट निर्माण चरणबद्ध तरीके से होता है और कंपनी के एमडी की मृत्यु के कारण काम रुका था।

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