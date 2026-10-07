हिमाचल हाईकोर्ट बड़े फैसले: शिक्षकों से उनकी पसंद के सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति के फैसले को वापस ले सरकार

मामले की शुरुआत वर्ष 1989 में सिविल जज की अदालत में दायर मुकदमे से हुई थी। वादी पक्ष ने उत्तम सिंह को गुरु ग्रंथ साहिब भुंतर का वैध कारदार मानने से इन्कार करते हुए उनके द्वारा किए गए भूमि हस्तांतरण को अवैध घोषित करने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने 1993 में मुकदमा खारिज कर दिया था। हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत यानी एडीजे कुल्लू ने 1997 में अपील स्वीकार कर वादी के पक्ष में डिक्री पारित की, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील हुई। हाईकोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति का मालिकाना हक सीधे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम दर्ज पाया। अदालत ने गवाहियों और रिकॉर्ड के आधार पर माना कि यहां लंबे समय से भजन-कीर्तन, ग्रंथी की उपस्थिति और सामूहिक पूजा होती रही है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि यह स्थान शुरुआत से ही सार्वजनिक पूजा के उद्देश्य से समर्पित था न कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी पूजा के लिए था। अदालत ने सिख गुरुद्वारा एक्ट, 1925 की धारा 38 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मुकदमे से पहले संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। अनुमति न होने के कारण सिविल अदालत के पास मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों को अनुचित दावों से बचाना अदालतों का कानूनी दायित्व है।