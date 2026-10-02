साइबर ठगी: मोबाइल फोन हैंग कर शातिरों ने बैंक खाते से उड़ाए 61600, अज्ञात नंबर से कॉल आते ही स्क्रीन हुई बंद

फोन सामान्य हुआ तो उड़े होश

शातिरों ने पहली बार में बैंक खाते से 30 हजार रुपये निकाले। इसके तुरंत बाद दूसरी बार फिर 30 हजार रुपये उड़ा लिए। वहीं तीसरी बार में खाते में बची 1,600 रुपये की शेष राशि भी साफ कर दी गई। मोबाइल हैंग रहने के कारण पीड़ित को खाते से हो रहे अवैध लेनदेन की तत्काल जानकारी या अलर्ट नहीं मिल सका। कुछ देर बाद जब फोन सामान्य हुआ, तो खाते से लगातार पैसे कटने के मैसेज देखकर पीड़ित के होश उड़ गए। बैंक खाते की जांच करने पर पता चला कि कुल 61,600 रुपये निकाले जा चुके हैं।