अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की हवाई यात्रा पर खर्च किए 24.17 लाख

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा-2026 में आमंत्रित अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की हवाई यात्रा पर 24.17 लाख रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा विदेशी सांस्कृतिक दलों के प्रदर्शन और कोरियोग्राफी के लिए 10 लाख रुपये जारी किए गए। उत्सव में देश और प्रदेश के कलाकारों को भी लाखों रुपये की परफॉर्मेंस फीस दी गई। विधानसभा में आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है। यह जवाब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से दिया गया है। कलाकारों को दी गई परफॉर्मेंस फीस के विवरण के अनुसार डॉ. सतिंदर सरताज को सर्वाधिक 35.40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। सलमान अली को 10.65 लाख, रोहन प्रीत को 9.69 लाख और ममता जोशी को 5.30 लाख रुपये दिए गए। राजीव राजा को 3.40 लाख और क्वीन ऑफ हिल्स फैशन शो को तीन लाख रुपये की राशि दी गई। अभिज्ञा बैंड को 1.75 लाख रुपये मिले। एक लाख रुपये से अधिक मानदेय पाने वालों में सुनील राणा, अजय चौहान, कुमार साहिल, अनुज शर्मा, रमेश ठाकुर, ठाकुर दास राठी, खुशबू भारद्वाज, कुशल वर्मा और कुलदीप शर्मा शामिल हैं। इन सभी को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की राशि दी गई। फिरदौस बैंड और लमन बैंड को 1.20-1.20 लाख रुपये दिए गए।