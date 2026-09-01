हेली टैक्सी सेवा: सड़क का लंबा सफर खत्म, 35 मिनट में शिमला से रामपुर, इतना लगेगा किराया

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से रामपुर के बीच हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हेली टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। पवन हंस इंटरनेशनल ने शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से रामपुर के शिंगला हेलीपोर्ट के बीच उड़ान सेवा शुरू की है। यात्रियों को महज 35 मिनट में शिमला से रामपुर पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इस सेवा का किराया 3,320 रुपये निर्धारित किया गया है। हेली टैक्सी सेवा सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार संजौली हेलीपोर्ट से शिंगला हेलीपोर्ट के लिए सुबह 9:55 बजे उड़ान होगी। यह उड़ान सुबह 10:30 बजे रामपुर के शिंगला हेलीपोर्ट पर पहुंचेगी। इसके बाद 10 मिनट के ठहराव के बाद सुबह 10:40 बजे शिंगला से संजौली के लिए वापसी उड़ान होगी, जो 11:10 बजे संजौली हेलीपोर्ट पर लैंड करेगी। इससे रामपुर और शिमला के बीच सड़क मार्ग की तुलना में यात्रा समय कम हो जाएगा।

विज्ञापन