हिमाचल हाईकोर्ट बड़े फैसले: याचिकाकर्ता साफ हाथों से आएं, तथ्य छिपाने वाली याचिका खारिज

सिहुंता कॉलेज दूसरी जमीन पर बना, दान की भूमि वापस लेने के लिए तीन महीने का समय

प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राजकीय महाविद्यालय सिहुंता के निर्माण के लिए दान की गई भूमि को वापस पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता प्रदान की है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जाफू और अन्य की ओर से दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए निर्देश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता की ओर से भूमि वापसी के लिए कोई अभ्यावेदन या प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार उस पर तेजी से विचार करेंगे। हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निपटाने और उचित निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।अदालत ने पाया कि सरकार और विभाग ने राजकीय महाविद्यालय सिहुंता का निर्माण उस भूमि पर न करके किसी अन्य भूमि पर किया है, जिसे याचिकाकर्ता ने दान में दिया था। इस तथ्य को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी।