Hamirpur (Himachal) News: मैहरे-ऊना हाईवे पर जलभराव, दुकानों में घुस रहा बारिश का पानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तेज बारिश के दौरान हाईवे पर जलभराव होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। वाहनों के गुजरने पर जमा पानी दुकानों और राहगीरों की ओर उछलता है। वहीं, सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से फिसलन बढ़ जाती है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है।जलभराव के कारण हाईवे पर यातायात के लिए उपलब्ध जगह भी कम हो जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के दौरान हर वर्ष यह समस्या सामने आती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने विभाग से जल्द उचित कदम उठाकर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि बारिश का पानी हाईवे पर जमा न हो और दुकानों तक भी न पहुंचे।कोट:सड़क के दोनों ओर निजी लोगों की भूमि होने के कारण जल निकासी की व्यवस्था बनाने के लिए भूमि मालिकों की सहमति जरूरी है। विभाग मौके का निरीक्षण कर चुका है और जेसीबी मशीन तथा मजदूर तैयार हैं। भूमि मालिकों की सहमति मिलते ही जल निकासी व्यवस्था का काम शुरू कर दिया जाएगा।