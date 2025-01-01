फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Waterlogging on Mahre-Una Highway; rainwater entering shops.

Hamirpur (Himachal) News: मैहरे-ऊना हाईवे पर जलभराव, दुकानों में घुस रहा बारिश का पानी

Fri, 18 Sep 2026 12:30 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 18 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Waterlogging on Mahre-Una Highway; rainwater entering shops.
मैहरे बाजार में सड़क किनारे जमा हुआ पानी। स्रोत : जागरूक पाठक
बड़सर (हमीरपुर)। मैहरे-ऊना हाईवे-503 ए पर बरसात के दौरान जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। मैहरे बाजार में बारिश होते ही हाईवे पर पानी जमा होकर तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। कई बार पानी दुकानों तक पहुंचने से दुकानदारों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है।
विज्ञापन

तेज बारिश के दौरान हाईवे पर जलभराव होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। वाहनों के गुजरने पर जमा पानी दुकानों और राहगीरों की ओर उछलता है। वहीं, सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से फिसलन बढ़ जाती है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है।
विज्ञापन

जलभराव के कारण हाईवे पर यातायात के लिए उपलब्ध जगह भी कम हो जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के दौरान हर वर्ष यह समस्या सामने आती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने विभाग से जल्द उचित कदम उठाकर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि बारिश का पानी हाईवे पर जमा न हो और दुकानों तक भी न पहुंचे।



कोट:

सड़क के दोनों ओर निजी लोगों की भूमि होने के कारण जल निकासी की व्यवस्था बनाने के लिए भूमि मालिकों की सहमति जरूरी है। विभाग मौके का निरीक्षण कर चुका है और जेसीबी मशीन तथा मजदूर तैयार हैं। भूमि मालिकों की सहमति मिलते ही जल निकासी व्यवस्था का काम शुरू कर दिया जाएगा। -राजेश कुमार, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें