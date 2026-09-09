Hamirpur (Himachal) News: वर्षा शर्मा हेड गर्ल और आवेद अंसारी हेड बॉय चयनित
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 09 Sep 2026 01:26 AM IST
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धनेटा (हमीरपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनेटा में विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, अनुशासन, जिम्मेदारी और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से भारती एयरटेल फाउंडेशन के सहयोग से छात्र परिषद का गठन किया गया।
विद्यालय के प्रधानाचार्य रतन चंद जरियाल ने चयनित विद्यार्थियों को बैज पहनाकर सम्मानित किया। वर्षा शर्मा को हेड गर्ल और आवेद अंसारी को हेड बॉय चुना गया। हेड बॉय और हेड गर्ल विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के साथ अनुशासन और विद्यालय की व्यवस्थाओं पर भी नजर रखेंगे।
चयनित विद्यार्थियों को विभिन्न क्लबों और हाउसों की जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। प्रधानाचार्य रतन चंद जरयाल ने कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने, दूसरों का सम्मान करने, अनुशासन का पालन करने और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता है।
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कार्यक्रम में भारती एयरटेल फाउंडेशन की ओर से तनमय श्रीनेत्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों में नेतृत्व और जीवन कौशल विकसित करना उनके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य रतन चंद जरियाल ने चयनित विद्यार्थियों को बैज पहनाकर सम्मानित किया। वर्षा शर्मा को हेड गर्ल और आवेद अंसारी को हेड बॉय चुना गया। हेड बॉय और हेड गर्ल विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के साथ अनुशासन और विद्यालय की व्यवस्थाओं पर भी नजर रखेंगे।
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चयनित विद्यार्थियों को विभिन्न क्लबों और हाउसों की जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। प्रधानाचार्य रतन चंद जरयाल ने कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने, दूसरों का सम्मान करने, अनुशासन का पालन करने और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता है।
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कार्यक्रम में भारती एयरटेल फाउंडेशन की ओर से तनमय श्रीनेत्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने छात्र नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों में नेतृत्व और जीवन कौशल विकसित करना उनके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।