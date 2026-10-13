फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two thousand devotees paid obeisance at the Awahdevi temple.

Hamirpur (Himachal) News: अवाहदेवी मंदिर में दो हजार श्रद्धालुओं ने टेका माथा

Tue, 13 Oct 2026 02:07 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 13 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
अवाहदेवी (हमीरपुर)। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को श्री अवाहदेवी माता मंदिर में करीब दो हजार श्रद्धालुओं ने माथा टेककर मां का आशीर्वाद लिया। पहले नवरात्र के मुकाबले दूसरे दिन श्रद्धालुओं की संख्या कम रही।
विज्ञापन

पहले दिन खराब मौसम और बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे, जबकि सोमवार को मौसम साफ रहने पर भी अपेक्षाकृत कम भीड़ रही।
नवरात्र के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताएं करवाई गईं। इनमें महिलाओं और युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता में महिला मंडल समीरपुर ने प्रथम स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

वहीं, मेहंदी प्रतियोगिता में भोरंज के बाहन्वीं की विशाखा प्रथम और हमीरपुर के बिरड़ी की महक दूसरे स्थान पर रही। मेहंदी प्रतियोगिता में करीब दस युवतियों ने भाग लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बगवाड़ा पंचायत के प्रधान वरुण चंदेल ने विजेताओं और उपविजेताओं को सम्मानित किया। मंदिर कमेटी के प्रधान रमेश चंद गुलेरिया ने बताया कि कमेटी की ओर से पंडाल सहित श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
फोटो कैप्शन: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन श्री अवाहदेवी माता मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed