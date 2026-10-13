Hamirpur (Himachal) News: ड्राइवर और जेसीबी ऑपरेटर के 10 पदों के लिए साक्षात्कार 21 को

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सुजानपुर (हमीरपुर)। उपरोजगार कार्यालय सुजानपुर में 21 अक्तूबर को जिले की निजी स्टोन क्रशर कंपनी में भारी वाहन चालकों और जेसीबी ऑपरेटरों के 10 पद भरने के लिए साक्षात्कार लेगी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 18 से 45 वर्ष आयु के वैध लाइसेंस धारक अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 15 हजार रुपये मासिक वेतन के साथ भोजन की सुविधा भी मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाणपत्रों और हिमाचली प्रमाणपत्र के साथ साक्षात्कार में पहुंचें। इसके लिए उनका नाम किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। भर्ती संबंधी अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। संवाद