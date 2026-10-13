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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   A musical soiree will come alive at the youth festival.

Hamirpur (Himachal) News: युवा उत्सव में सजेगी सुरों की महफिल

Tue, 13 Oct 2026 03:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 13 Oct 2026 03:03 AM IST
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हमीरपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में मंगलवार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय युवा उत्सव ग्रुप-दो (संगीत) का आगाज होगा।
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13 से 17 अक्तूबर तक चलने वाले इस उत्सव में प्रदेश के करीब 40 महाविद्यालयों के 500 विद्यार्थी भाग लेंगे। उत्सव का शुभारंभ सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू करेंगे।
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पांच दिवसीय उत्सव में शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वाद्य संगीत, हल्का भारतीय गायन, पाश्चात्य एकल गायन, भारतीय समूह गीत, लोकगीत, लोक ऑर्केस्ट्रा, पाश्चात्य समूह गीत और पाश्चात्य वाद्य संगीत की प्रतियोगिताएं होंगी।
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महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. संगीता सिंह ने बताया कि युवा उत्सव विद्यार्थियों को प्रतिभा दिखाने का मंच देने के साथ उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सांस्कृतिक चेतना विकसित करने में मदद करता है। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

आयोजन सचिव डॉ. पूनम शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं। उत्सव से विद्यार्थियों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।
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