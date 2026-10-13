Hamirpur (Himachal) News: कृष्णानगर में काम के साथ चिट्टे का काला खेल, पंजाब का युवक गिरफ्तार

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बरामद चिट्टे की बाजारी कीमत लाखों रुपये में आंकी जा रही है। आरोपी आकाश दीप सिंह मूल रूप से अमृतसर के मकबूलपुरा का निवासी है और पक्का भरो में एक सैलून में काम करता है।सदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी तक नशे की खेप कहां से पहुंची और इसके पीछे कोई सप्लाई नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा था।पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कृष्णानगर में किराये के कमरे में रह रहे युवक के पास चिट्टा है। इसके बाद सदर थाना पुलिस की टीम ने संबंधित कमरे में तलाशी ली और नशा जब्त किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस रिमांड के दौरान नशे के स्रोत, संभावित खरीदारों और सप्लाई से जुड़े संपर्कों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह भी जांच करेगी कि मामले में अन्य लोग शामिल हैं या नहीं। एसपी बलवीर सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस बेहतर काम कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है।कृष्णानगर में पहले भी पकड़ी जा चुकी है नशे की बड़ी खेपकृष्णानगर वार्ड में 30 जुलाई को पुलिस ने एक घर में दबिश देकर दंपती से 74 ग्राम चिट्टा, 607 ग्राम चरस, पांच ग्राम अफीम और 2,19,260 रुपये नकद बरामद किए थे। चिट्टा अलमारी के दरवाजे के ऊपर बने गुप्त लॉकर में छिपाकर रखा गया था। आरोपी पति के खिलाफ नशे और चोरी के पहले से सात मामले दर्ज होने की बात सामने आई थी। ताजा बरामदगी ने कृष्णानगर में नशे से जुड़े मामलों पर फिर ध्यान खींचा है।फास्ट फूड कॉर्नर से किराये के कमरे तक, नौकरी की आड़ पर सवालहमीरपुर में नशे की सप्लाई से जुड़े मामलों में छोटी दुकानों और निजी कामकाज की आड़ की आशंका पहले भी सामने आती रही है। पिछले साल शहर के एक फास्ट फूड कॉर्नर पर दो युवकों से चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस की कार्रवाई में पंजाब के होशियारपुर और लुधियाना से जुड़े आरोपियों के नाम भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में कृष्णानगर में सैलून में काम करने वाले युवक से चिट्टा मिलने के बाद उसकी सप्लाई के स्रोत और स्थानीय संपर्कों की जांच अहम होगी।