Hamirpur (Himachal) News: स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करने वाले सर्वेश शर्मा सम्मानित

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भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने स्कूल की प्रार्थना सभा में आयोजित समारोह के दौरान सर्वेश शर्मा को करीब 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि, स्मृति चिह्न और हिमाचली टोपी भेंट की। इस अवसर पर सर्वेश शर्मा के दादा रोशन लाल, पिता संजय कुमार और माता कल्पना देवी को भी हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया।विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए भोरंज मॉडल के तहत कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इन कक्षाओं में नीट, जेईई, एनडीए सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है।भोरंज मॉडल को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना है, ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में भोरंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह बन्याल, लक्की शर्मा, कृष्ण कुमार, शम्मी कुमार, स्कूल के प्रधानाचार्य निर्मल कुमार, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाद