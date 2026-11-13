Hamirpur (Himachal) News: मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ के लिए शुरू हुईं दो इलेक्ट्रिक बसें

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उन्होंने कहा कि इन बस सेवाओं से मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों, डॉक्टरों, कर्मचारियों और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। दोनों बसें प्रतिदिन सुबह 8:30 और 8:35 बजे हमीरपुर बस स्टैंड से रवाना होंगी और करीब नौ बजे जोलसप्पड़ पहुंचेंगी।बसों का रूट रंगस चौक तक रहेगा। वापसी में बसें शाम 4 और 4:05 बजे जोलसप्पड़ से चलेंगी और करीब 4:30 बजे हमीरपुर पहुंचेंगी। सुनील शर्मा बिट्टू ने बस सेवाएं शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।इस अवसर पर एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. रमेश भारती, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व पार्षद राजेश चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।