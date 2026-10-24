फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Tukhani School stands first in mid-day meal competition

Hamirpur (Himachal) News: मिड-डे मील प्रतियोगिता में तुखानी स्कूल प्रथम

Sat, 24 Oct 2026 01:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 24 Oct 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
गलोड़/बड़सर (हमीरपुर)। राजकीय माध्यमिक विद्यालय तुखानी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बणी में आयोजित मिड-डे मील क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विद्यालय का चयन आगामी खंड स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है।
विज्ञापन

शुक्रवार को आयोजित प्रतियोगिता में क्लस्टर के आठ विद्यालयों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वाद, प्रस्तुति और स्वच्छता के आधार पर विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया।
विज्ञापन

आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए विद्यालयों को प्रोत्साहित करना रहा। प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बणी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बणी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुखानी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रधान अश्वनी कुमार और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बणी के प्रधानाचार्य राजेश कुमार उपस्थित रहे। प्रथम स्थान हासिल करने वाला राजकीय माध्यमिक विद्यालय तुखानी अब खंड स्तरीय प्रतियोगिता में क्लस्टर का प्रतिनिधित्व करेगा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed