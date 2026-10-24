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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   15 solar street lights to be installed in Didwin Tikkar Panchayat at a cost of 2.50 lakh

Hamirpur (Himachal) News: डिडवीं टिक्कर पंचायत में 2.50 लाख से लगेंगी 15 सोलर स्ट्रीट लाइटें

Sat, 24 Oct 2026 01:39 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 24 Oct 2026 01:39 AM IST
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डिडवीं टिक्कर (हमीरपुर)। डिडवीं टिक्कर पंचायत में जल्द ही 15 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। पंचायत इस योजना पर करीब ढाई लाख रुपये खर्च करेगी। लाइटें बाजार और अन्य जरूरतमंद सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएंगी, ताकि रात के समय लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो।
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पंचायत में कुल सात वार्ड हैं। ऐसे में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगने से विभिन्न स्थानों पर रोशनी की सुविधा उपलब्ध होगी और शाम ढलने के बाद अंधेरे के कारण होने वाली दिक्कतों से लोगों को राहत मिलेगी।
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डिडवीं टिक्कर बाजार में 20 से अधिक दुकानें हैं, लेकिन यहां पर्याप्त सोलर स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। त्योहारों के सीजन में लोग दिन ढलने के बाद भी खरीदारी के लिए बाजार पहुंचते हैं। ऐसे में बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी की व्यवस्था होने से लोगों का आवागमन अधिक सुविधाजनक होगा।
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डिडवीं टिक्कर पंचायत के उपप्रधान कैप्टन राजेश कुमार ने बताया कि पंचायत में जल्द ही सोलर स्ट्रीट लाइटों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
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