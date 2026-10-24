Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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उपरोजगार कार्यालय बड़सर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए निजी कंपनी सुबह 10 से शाम पांच बजे से साक्षात्कार लेगी।



खेलकूद प्रशिक्षण:

बाहनवीं स्कूल में सुबह 10 बजे अंडर-14 छात्र राज्य स्तरीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होगा।



रक्तदान शिविर:

बिझड़ी स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे हमीरपुर ब्लड डोनर्स की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।



बैठक:

दि हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन जिला हमीरपुर की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के विश्राम गृह में होगी।



सम्मान समारोह:

गांधी चौक हमीरपुर में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के जन्मदिवस पर पूर्वाह्न 11 बजे महिला खिलाड़ी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

साक्षात्कार: