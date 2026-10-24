Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 24 Oct 2026 01:43 AM IST
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साक्षात्कार:
उपरोजगार कार्यालय बड़सर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए निजी कंपनी सुबह 10 से शाम पांच बजे से साक्षात्कार लेगी।
खेलकूद प्रशिक्षण:
बाहनवीं स्कूल में सुबह 10 बजे अंडर-14 छात्र राज्य स्तरीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होगा।
रक्तदान शिविर:
बिझड़ी स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे हमीरपुर ब्लड डोनर्स की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
बैठक:
दि हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन जिला हमीरपुर की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के विश्राम गृह में होगी।
सम्मान समारोह:
गांधी चौक हमीरपुर में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के जन्मदिवस पर पूर्वाह्न 11 बजे महिला खिलाड़ी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।
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उपरोजगार कार्यालय बड़सर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए निजी कंपनी सुबह 10 से शाम पांच बजे से साक्षात्कार लेगी।
खेलकूद प्रशिक्षण:
बाहनवीं स्कूल में सुबह 10 बजे अंडर-14 छात्र राज्य स्तरीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होगा।
रक्तदान शिविर:
बिझड़ी स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे हमीरपुर ब्लड डोनर्स की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
बैठक:
दि हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन जिला हमीरपुर की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के विश्राम गृह में होगी।
सम्मान समारोह:
गांधी चौक हमीरपुर में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के जन्मदिवस पर पूर्वाह्न 11 बजे महिला खिलाड़ी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।