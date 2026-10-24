Hamirpur (Himachal) News: ब्याड़ स्कूल के छात्रों ने बनाया स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, नमी घटते ही शुरू होगी सिंचाई

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इस मॉडल में छह सेंसर लगाए गए हैं, जो मिट्टी की नमी, तापमान, बारिश और पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी देने के साथ खेत की निगरानी करेंगे। इसकी खासियत यह है कि किसान को मोबाइल फोन पर सीधे अलर्ट मिलेगा।इसके अलावा, जानवरों की हलचल होने पर अलार्म बजाने और रात में जरूरत के अनुसार लाइट चालू करने की सुविधाएं भी दी गई हैं। मॉडल में लगा सॉयल मॉइस्चर सेंसर मिट्टी की नमी की जांच करेगा।नमी कम होने पर यह स्वचालित पंप को संकेत देगा, जिससे सिंचाई शुरू हो जाएगी। इससे फसलों को समय पर पानी देने और पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी।सिस्टम में आरडीनो मुख्य नियंत्रक के रूप में काम करेगा। यह सेंसरों से प्राप्त डेटा एकत्रित कर लैपटॉप और मोबाइल फोन तक पहुंचाएगा। किसान फोन या लैपटॉप के माध्यम से मॉडल को संचालित भी कर सकेंगे।बाक्ससेंसर से खेती में मिलेंगी ये खास सुविधाएंरेन डिटेक्टर सेंसर बारिश का पता लगाकर खेत में पानी की स्थिति की जानकारी देगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर खेत में किसी जानवर या व्यक्ति की हलचल पहचानकर अलार्म बजाएगा। एलडीआर सेंसर रात में रोशनी के स्तर में बदलाव के आधार पर खेत की लाइट अपने आप चालू करने में मदद करेगा। तापमान और आर्द्रता सेंसर आसपास के तापमान और वातावरण में नमी की जानकारी देगा। मिनरल सेंसर मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता समझने और उसके अनुकूल फसल चुनने में मदद मिलेगी। वहीं, सॉयल मॉइस्चर सेंसर मिट्टी में नमी की निगरानी कर जरूरत पड़ने पर सिंचाई शुरू करवाएगा।कोटविद्यार्थियों ने तकनीक के माध्यम से खेती को आसान बनाने का प्रयास किया है। उनको इस नवाचार के आधार पर जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला है।